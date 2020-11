Speciale scouting. I segreti dietro ai successi del Liverpool, tra astronomia e fisica

vedi letture

Dai milioni al vento fino a una nuova struttura scouting tra le migliori al mondo. E' la nuova vita del Liverpool, quella dello smart scouting. L'avvento di Jurgen Klopp è stato il suggello di una gestione illuminata e che he avuto basi solide sin dall'arrivo della Fenway Sports Group alla guida della società. Proprietari dei Red Sox, celebre franchigia di baseball di Boston, cecarono di prendere proprio nella città americana Billy Beane dagli Oakland Athletics, il pioniere dei dati e che ha ispirato il celebre film Moneyball. Una volta nel Merseyside, arrivò Damien Comolli che nonostante innesti importanti come Luis Suarez, Jordan Henderson e non solo, non ebbe l'impatto desiderato. Fece però quello decisivo, sebbene la sua importanza è balzata in copertina solo dopo la Champions dei Reds: Michael Edwards.

Il team del futuro Edwards è l'uomo ombra, letteralmente, del Liverpool. Arrivato come responsabile della performance, come esperto di analisi e dati, è diventato poi head of football nel 2016. Con lui un team vincente: Barry Hunter, Dave Fallows propriamente per scouting e ricerca, Ian Graham, William Spearman, Dafydd Steel e Tim Waskett all'analitica. Uomini con lauree in astronomia, fisica, statistica. Persone certamente lontane dall'ambito calcistico ma che coordinate da Edwards diventano una squadra giustappunto completa e perfetta per la struttura voluta da Fenway.

Diminuire il rischio Nella filosofia di mercato di Klopp c'è una profonda analisi, portata avanti nel tempo, per la ricerca del giocatore. Il primo screening avviene grazie ai dati, alle performance che portano a dati oggettivi. Tanti i parametri utilizzati, tra cui due fattori che poche società utilizzano in modo completo come expected goals ed expected assist. E' il primo scoglio, quello delle performance analizzate coi dati, per individuare i giocatori giusti da inserire nello schema dell'allenatore. Per diminuire il rischio. E vincere ancora.