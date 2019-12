Il giornale spagnolo Sport, vicino alle cose di casa Barcellona, apre con il calciomercato e con forti riferimenti alla Serie A. Parla infatti in apertura di Operacion Milan. Il fronte è duplice: la segreteria tecnica blaugrana si è riunita venerdì con quella dell'Inter per negoziare la cessione di Arturo Vidal e di Ivan Rakitic. Il cileno è la priorità per i nerazzurri e il Barça chiede un'opzione per Lautaro Martinez. Intanto dall'altra parte il Milan può chiudere il colpo Jean-Clair Todibo per la difesa, francese diciannovenne centrale del Barcellona.