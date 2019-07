Sportmediaset - Il Napoli vuole Icardi: domani incontro con Wanda Nara

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quale sarà il futuro di Mauro Icardi? Difficilmente resterà all'Inter, mentre Sportmediaset.it fa sapere che il Napoli lavora al grande colpo. Soffiandolo, così, alla Juventus di Maurizio Sarri.

Domani incontro ADL-Wanda. Dopo aver mascherato con grande abilità la sua reale volontà, il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto al tutto per tutto per convincere l'ex capitano nerazzurro a scegliere il progetto azzurro e non la Juventus. Il patron partenopeo ci proverà domani in un incontro segretissimo con Wanda Nara, tentando così di scardinare il patto di Ibiza tra la signora Icardi e il ds juventino Fabio Paratici.

Le cifre. La proposta per l'Inter è pronta - circa 60 milioni - quella per l'argentino pure, un contratto quinquennale che tra parte fissa e bonus potrebbe portare lo stipendio di Maurito vicino agli otto milioni di euro.