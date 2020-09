Sportmediaset - Irrompe il Real Madrid su Lautaro: se va via, due attaccanti e il colpo Kantè

Irrompe il Real Madrid su Lautaro Martinez. A scriverlo, la redazione di Sportmediaset che parla di principio d'accordo già raggiunto tra l'entourage del Toro e la Casa Blanca dopo la proposta di ingaggio da 8 milioni di euro netti a stagione.

Non è l'unico giocatore inserito nella trattativa tra Real Madrid e Inter: il club nerazzurro ha chiesto Luka Jovic e lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto. Non sarebbe l'unico innesto in attacco: con Jovic, l'Inter vorrebbe poi inserire in rosa anche Edin Dzeko, attuale centravanti della Roma. E poi dirottare buona parte dei soldi ricavati dalla cessione di Lautaro per l'acquisto dal Chelsea di N'golo Kantè, giocatore valutato dal Chelsea tra i 50 e i 60 milioni di euro.