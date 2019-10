Stop Nazionali, Criscito out fino a fine mese. La situazione del Genoa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sosta liscia per il Genoa, che non ha problemi dovuti agli impegni delle Nazionali. Così l'unico indisponibile è Domenico Criscito, a causa della lesione del secondo muscolo semitendinoso della coscia sinistra, il cui rientro è dato per fine ottobre. A lui si aggiunge Stefano Sturaro, problema di lunga data al crociato. Torna a disposizione invece Barreca, dopo il problema al polpaccio che lo aveva afflitto nelle ultime settimane.