Il sito britannico 'The Athletic' torna a parlare di Josep Guardiola e di Juventus e delle trattativa abbozzata la scorsa Primavera. Prima della gara di ritorno contro l'Atletico Madrid, il manager catalano ha incontrato il vice-presidente Pavel Nedved che gli ha offerto la panchina bianconera: Guardiola, però, già in quella occasione chiuse definitivamente la porta ai bianconeri per l'estate 2019.

Per i prossimi anni, la Juventus resta però per Guardiola una opzione valida: l'ex centrocampista del Brescia vorrebbe infatti allenare in futuro anche in Serie A e ritiene, al momento, quello bianconero il club italiano ideale col quale misurarsi.