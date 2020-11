The Sun: sondaggio del Barnsley per Balotelli. Contatti già avviati con Raiola

Mario Balotelli è uno degli svincolati di lusso e tante squadre sono interessate a ingaggiarlo nonostante l'ultima esperienza non proprio positiva con la maglia del Brescia. L'attaccante azzurro spera di restare in Italia ma non disdegnerebbe offerte dall'Inghilterra. Sulle sue tracce, riporta The Sun, ci sarebbe il Barnsley, che avrebbe sondato il terreno per capire la fattibilità dell'operazione. Mino Raiola avrebbe parlato con Oakwell Chien Lee e Paul Conway, co-proprietari del club di Championship.