Top & Flop - Tonali faro del Brescia. Balotelli assente per una partita

Fonte: Ha collaborato Gaetano Mocciaro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tempo di sosta, in Serie A. E dopo la classifica, pubblicata ieri, riguardante i migliori 50 giocatori del campionato italiano, TMW ha scelto di analizzare nel dettaglio le situazioni delle singole squadre. Una lettura approfondita che pone l'obiettivo sui migliori e sui peggiori delle 20 di Serie A partendo da una variabile ben precisa: l'aver giocato almeno 3 partite in stagione. E le sorprese, così come le attese conferme, ovviamente non mancano...

I MIGLIORI - Le società interessate la scorsa estate si sono fermate di fronte alle richieste da circa 30 milioni di Cellino. "Bravo, ma c'è da capire come si adatterà alla Serie A", il dubbio più ricorrente nelle menti dei dirigenti e degli uomini mercato nostrani. Ma per il momento, dopo le prime 7 giornate, Sandro Tonali (6,50) ha zittito tutti gli scettici. E' suo il miglio rendimento per media voto della rosa del Brescia dopo 6 partite e 2 assist. Alle sue spalle (6,25 per entrambi), ecco altri due uomini simbolo dell'undici di mister Corini: Andrea Cistana e Alfredo Donnarumma. Sempre titolare e mai sostituito il primo, che ha pure un gol all'attivo contro il Bologna, capocannoniere della squadra con 4 reti in 6 partite il secondo.

Menzione particolare per Mario Balotelli: avendo giocato solo due partite (a causa della squalifica per 4 giornate di inizio anno) il suo 6,5 di media non può essere conteggiato. Ma il dato resta, soprattutto perché risultante delle sfide contro Juventus e Napoli (contro cui ha pure segnato).

I PEGGIORI - Un po' a sorpresa all'ultimo posto nella classifica delle medie voto troviamo Daniele Dessena (5,4). Anche se sul rendimento del classe '87 pesa non poco la terza di campionato contro il Bologna, quando il giocatore venne espulso. Leggermente meglio ha fatto Nikolas Spalek (5,63), anche se il trequartista non ha certo entusiasmato nelle 5 presenze stagionali (4 da titolare). Stessa media per il nuovo acquisto Florian Ayé, titolare in 3 delle 5 presenze stagionali ma mai realmente coinvolto nella manovra offensiva delle rondinelle.

A margine dell'articolo la classifica completa delle medie voto del Brescia dopo le prime 7 giornate.