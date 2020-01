In molti, troppi, lo avevano dato per finito facendo i conti senza l'oste. E soprattutto senza conoscere l'idea di calcio di Ivan Juric e la voglia di tornare protagonista di Miguel Veloso. Il tecnico croato, profondo conoscitore delle qualità di Veloso, lo ha fortemente voluto dopo la comune militanza al Genoa. E fin dal primo giorno di ritiro lo ha messo al centro del suo progetto tattico. Risultato? Veloso sembra tornato, per qualità delle giocate, quel centrocampista che mezza Europa voleva ai tempi dello Sporting Lisbona. E l'ottimo campionato dell'Hellas è frutto anche delle prestazioni del portoghese, 10° nella top10 degli acquisti estivi per media voto.

I numeri di Veloso al Verona, 10° nella Top10 degli acquisti estivi

Presenze in campionato: 15

Minuti giocati: 1.244

Gol e assist: 2 gol e 3 assist

Media voto TMW: 6,36