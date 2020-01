In estate in pochi capirono il blitz ibicenco di Paolo Maldini, avvistato nella Isla intento a far capire progetto e piani futuri del Milan a Theo Hernandez. L'uomo mercato rossonero fu convincente, tanto che di lì a poco il club rossonero annunciò l'arrivo dell'ex Real Madrid nonostante la presenza in rosa (all'epoca) di Rodriguez e Strinic. Dopo alcuni problemi fisici il laterale mancino ha impiegato poco tempo a conquistare il posto da titolare sulla fascia, mettendo in mostra forza, corsa e un innato senso del gol. E costringendo il collega svizzero a cercare una nuova destinazione già in questo mercato invernale. Oggi, pochi mesi dopo il suo arrivo, il treno francese è al 7° posto nella Top10 degli acquisti estivi per media voto.

I numeri di Theo Hernandez al Milan, 7° nella Top10 degli acquisti estivi

Presenze in campionato: 15

Minuti giocati: 1.278

Gol e assist: 4 gol e 2 assist

Media voto TMW: 6,47