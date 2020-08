Torna l'Europa League! Man United-LASK, Solskjaer può già pensare alla Final-Eight

Man United-LASK (and. 5-0), fischio d'inizio ore 21. Chi passa il turno affronta la vincente di Copenhagen-Basaksehir (and. 0-1)

Dopo la lunghissima sosta causata dalla pandemia di COVID-19, tornano le competizioni continentali. La UEFA Europa League era stata sospesa a marzo, con sei match degli ottavi di finale giocati. Oltre a Roma-Siviglia e Getafe-Inter, che si disputeranno in gara unica in Germania (rispettivamente a Duisburg e Gelsenkirchen), tra oggi e domani andranno in scena quindi le sfide di ritorno, tutte nelle sedi originarie. In Germania si disputerà anche la Final-Eight, dal 10 al 21 agosto .

È la sfida dal risultato più scontato, perché il 5-0 conquistato nella gara d'andata dal Manchester United in trasferta lascia pochissime speranze ai sogni del LASK. Ighalo, James, Mata, Greenwood e Pereira affossarono gli austriaci, così ora Solskjaer può permettersi di fare calcoli e magari ruotare gli effettivi, per preservare le energie di qualche titolare in vista della Final-Eight.

COME ARRIVA IL MANCHESTER UNITED - Imbattuti in campionato, qualificati in Champions grazie alla vittoria nello spareggio dell'ultima giornata sul campo del Leicester, i Red Devils sono ripartiti benissimo, anche se hanno perso in semifinale di FA Cup contro il Chelsea. La squadra è sembrata in crescita e punta a vincere nuovamente il trofeo.

COME ARRIVA IL LASK - Un rientro pessimo, con sei sconfitte e solo tre vittorie in campionato. Nonostante tutto, è arrivato un quarto posto che permetterà di disputare i preliminari della prossima Europa League.

Probabili formazioni

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams; Matic, Pogba; Greenwood, Fernandes, Rashford; Martial.

LASK (3-4-3): Schlager; Ranftl, Filipovic, Trauner; Reiter, Michorl, Holland, Renner; Tetteh, Klauss, Frieser.