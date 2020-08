Europa League, si parte il 5 agosto: date, sedi e accoppiamenti fino alla finale del 21

A Nyon è stato definito il tabellone e il calendario nel dettaglio dell'Europa League, competizione che riprenderà il prossimo 5 agosto con i ritorni degli ottavi di finale rimasti in sospeso e con le gare uniche di Inter e Roma, rispettivamente contro Getafe e Siviglia. Poi, a partire dal 10 agosto, via ai quarti di finale: l'Inter, in caso di passaggio del turno, se la vedrà con la vincente di Bayer Leverkusen-Rangers, mentre la Roma dovrà eventualmente affrontare una fra Wolverhampton e Olympiacos.

Di seguito gli accoppiamenti, il calendario e il tabellone fino alla finale, in programma il 21 agosto a Colonia:

Ottavi

Mercoledì 5 agosto, ore 18.55: Shakhtar - Wolfsburg (andata 2-1)

Mercoledì 5 agosto, ore 18.55: Copenhagen - Basaksehir (and. 1-0)

Mercoledì 5 agosto, ore 21: ManchAester United - LASK (and. 5-0)

Mercoledì 5 agosto, ore 21: Inter - Getafe (a Gelsenkirchen)

Giovedì 6 agosto, ore 18.55: Siviglia - Roma (a Duisburg)

Giovedì 6 agosto, ore 18.55: Bayer Leverkusen - Rangers (and. 3-1)

Giovedì 6 agosto, ore 21: Basilea - Eintracht (and. 3-0)

Giovedì 6 agosto, ore 21: Wolverhampton - Olympiacos (and. 1-1)

Quarti

1 Lunedì 10 agosto, ore 21: Vincente Inter/Getafe - Vincente Bayer Leverkusen/Rangers (a Dusseldorf)

2 Lunedì 10 agosto, ore 21: Vincente Manchester United/LASK - Vincente Copenhagen-Basaksehir (a Colonia)

3 Martedì 11 agosto, ore 21: Vincente Wolverhampton/Olympiacos - Vincente Siviglia/Roma (a Duisburg)

4 Martedì 11 agosto, ore 21: Vincente Shakhtar/Wolfsburg - Vincente Basilea/Eintracht (a Gelsenkirchen)

Semifinali

Domenica 16 agosto, ore 21: Vincente 1 - Vincente 4 (a Colonia)

Lunedì 17 agosto, ore 21: Vincente 2 - Vincente 3 (a Dusseldorf)

Finale

Venerdì 21 agosto, ore 21, a Colonia