Torna l'Europa League! Siviglia, il Re della competizione vuole vincere ancora

Siviglia-Roma, fischio d'inizio domani ore 18.55. Chi passa il turno affronta la vincente di Wolverhampton-Olympiacos (andata 1-1)

Dopo la lunghissima sosta causata dalla pandemia di COVID-19, tornano le competizioni continentali. La UEFA Europa League era stata sospesa a marzo, con sei match degli ottavi di finale giocati. Oltre a Roma-Siviglia e Getafe-Inter, che si disputeranno in gara unica in Germania (rispettivamente a Duisburg e Gelsenkirchen), tra oggi e domani andranno in scena quindi le sfide di ritorno, tutte nelle sedi originarie. In Germania si disputerà anche la Final-Eight, dal 10 al 21 agosto .

L'avversario peggiore per la Roma. Il Siviglia di Monchi e Lopetegui, ma anche di Suso, Banega e Ocampos, è il Re indiscusso di questa competizione: tre successi, tra il 2013 e il 2017, ai quali si aggiungono due Coppe Uefa conquistate nel 2006 e 2007. Una squadra che ha tanta esperienza e qualche punto debole, che i giallorossi dovranno essere bravi a sfruttare.

Dopo la sosta - Il lockdown ha fatto bene agli andalusi, che sono ripartiti con il piede giusto e sono rimasti imbattuti nelle ultime sfide de LaLiga: 23 punti in 11 partite, sufficienti per conquistare il terzo posto (a pari merito con l'Atletico Madrid) e l'accesso alla prossima Champions League. Ma l'obiettivo è conquistare l'ennesima Europa League e chiudere alla grande la stagione.

Risultati

Siviglia-Betis 2-0

Levante-Siviglia 1-1

Siviglia-Barcellona 0-0

Villarreal-Siviglia 2-2

Siviglia-Valladolid 1-1

Leganes-Siviglia 0-3

Siviglia-Eibar 1-0

Athletic Bilbao-Siviglia 1-2

Siviglia-Maiorca 2-0

Real Sociedad-Siviglia 0-0

Siviglia-Valencia 1-0

Cammino in Europa League

GIRONE

Qarabag-Siviglia 0-3

Siviglia-APOEL 1-0

Siviglia-Dudelange 3-0

Dudelange-Siviglia 2-5

Siviglia-Qarabag 2-0

APOEL-Siviglia 1-0

SEDICESIMI

Cluj-Siviglia 1-1

Siviglia-Cluj 0-0

Probabile formazione (4-3-3): Vaclik; Navas, Carlos, Koundè, Reguilon; Torres, Banega, Jordan; Munir, de Jong, Ocampos.