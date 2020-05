Torna la Bundes! La Francia è ferma, i francesi no. Upamecano e Thuram stelle di Germania

La Francia che ha già fermato, senza titubanza alcuna, il campionato e assegnato titolo e verdetti vari non avrà altro da fare se non guardare la Bundesliga ed eventualmente gli altri tornei che riprenderanno. In attesa di capire gli sviluppi in Italia, Spagna e Inghilterra, però, i tifosi transalpini potranno gustarsi la Bundesliga magari con un occhio di attenzione particolare verso due gioiellini che potranno regalare nuove gioie future in ambito Nazionale. Uno è Dayot Upamecano, l’altro Marcus Thuram.

Upamecano è già nome da big - La situazione del centrale perno del sorprendente Lipsia non è ancora ben definita. Il suo nome piace alla big europee, dall’Arsenal al Real Madrid, passando per il Bayern Monaco e ovviamente il Milan nel caso dovesse arrivare Rangnick. E il contratto in scadenza nel 2021 nasconde un taglio netto della clausola rescissoria in estate: da 100 a 60 milioni di euro. In ballo però c’è un rinnovo, da capire di quale natura: se il club ed il giocatore prolungheranno per ‘convenienza’ allora Upamecano potrebbe firmare fino al 2022 per poi essere ceduto al miglior offerente. Altrimenti, se dietro la firma ci saranno convinzioni sportive oltre che economiche, si può pensare ad un matrimonio ancora più duratura. In ogni caso, il prezzo di partenza per eventuali interessati, non sarà inferiore a quel valore di 60 milioni indicato dalla clausola.

Il figlio d’arte si mette in proprio - Si è voluto staccare dall’ombra del padre, Thuram jr e per farlo ha scelto la strada più complicata: quella dei gol. Il classe ’97, dopo due discrete stagioni al Guingamp, sembra aver trovato la sua dimensione nel Borussia Moenchengladbach che a inizio campionato aveva messo paura a tutte le big di Germania. In stagione, considerando anche Europa League e coppa di Germania, Thuram ha collezionato 10 gol e 9 assist. Numeri interessanti che parlano di un attaccante versatile, in grado di ricoprire il ruolo di bomber ma pure quello di rifinitore per i compagni.

