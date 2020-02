vedi letture

Torna la Champions, come è cambiato il Dortmund? Rivoluzione Haaland e Can

La rivoluzione bionda del Borussia Dortmund ha il sorriso di Erling Haaland, strappato dai gialloneri alla concorrenza di mezzo Mondo e che da subito ha spiegato perché a lui fossero dedicate le aperture. Nonostante l'età, si sta imponendo come uno dei punteri migliori del globo e la sua presenza mette i brividi a tutti, Paris Saint-Germain compreso. Ha preso il posto di Paco Alcacer, debordante nel suo esordio, più timido nel prosieguo e comunque ben pagato dal Villarreal. Uno per uno. Fuori Julian Weigl, destinazione Benfica, dentro Emre Can preso allo sprint finale del calcio mercato dalla Juventus. Impatto boom: un gol capolavoro ha dimostrato perché la Juve lo avesse strapagato pur a parametro zero ma il nono essersi adattato agli schemi di Sarri, e viceversa, lo ha penalizzato. Infine Jacob Bruun Larsen, andato all'Hoffenheim, stavolta la soluzione è interna con Givanni Reyna promosso dalla cantera. Il figlio d'arte, americano con passaporto portoghese, ha già segnato e meravigliato tra i big del baby Borussia Dortmund.

Acquisti

Erling Haaland (Red Bull Salisburgo, titolo definitivo)

Emre Can (Juventus, prestito con riscatto)

Cessioni

Paco Alcacer (Villarreal, titolo definitivo)

Julian Weigl (Benfica, titolo definitivo)

Jacob Bruun Larsen (Hoffenheim, titolo definitivo)