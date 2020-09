Torna la Premier! Squadra che vince non si cambia. Liverpool con una sola novità

vedi letture

A guardare i movimenti di mercato fa specie vedere la quasi immobilità del Liverpool. All'11 settembre 2020 l'unica entrata è il greco Tsimikas, interessante terzino che piaceva al Napoli e che invece sarà l'alternativa a Robertson. Null'altro, anche se Thiago Alcantara potrebbe essere il regalo estivo per Jurgen Klopp, magari al posto di Gini Wijnaldum, diretto al Barcellona. Troppo poco? No. Semplicemente è complicato rinforzare una squadra che ha vinto con sette turni d'anticipo il campionato inglese, che solo un anno prima aveva vinto la Champions League e che ha giocatori titolari nel pieno della maturità. Ricordiamo che dal 2016 al 2018 la proprietà ha speso 350 milioni di euro (recuperandone 230 dalle cessioni) e che dall'estate scorsa si è pensato solamente a ritoccare opportunamente una squadra ormai collaudata. Minamino ha avuto i primi mesi di adattamento al calcio inglese e il tecnico ci punta forte. Qualcuno è arrivato a fine ciclo, come Lovren, Lallana e Clyne e ha salutato. Già da tempo erano stati rimpiazzati. Inevitabilmente il Liverpool è il favorito per la vittoria finale.