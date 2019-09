Torna la Serie A - Come è cambiato il Genoa dopo il mercato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sosta per le gare delle nazionali, venerdì torna in campo il massimo campionato. Finalmente, a mercato chiuso: la terza giornata sarà la prima dopo il termine della sessione di trasferimenti. E in un certo senso quella che segna davvero l'inizio della nuova stagione. Scopriamo come sono cambiate le squadre di A dopo un'estate di trattative.

Non c'è mercato senza rivoluzione del Genoa. Rigorosamente, due volte all'anno: ad agosto e a gennaio. Così, tracciare un identikit di quel che il Genoa è stato nell'ultima stagione, con tre allenatori chiamati ad alternarsi in panchina, diventa sostanzialmente impossibile. Come pure non dare conto che, nell'annata 2018/2019 del Grifone, c'è stato un prima e un dopo Piatek.

Il nuovo corso parte da Andreazzoli. L'allenatore ha sfiorato la salvezza con l'Empoli, ora arriva all'ombra della Lanterna con la sua idea di calcio. Tantissimi i volti nuovi: in attacco è Andrea Pinamonti il giocatore deputato a farsi rivelazione del campionato. È arrivato un centrale d'esperienza come Cristian Zapata, a centrocampo un campione internazionale come Lasse Schone e una serie di esterni (i titolari dovrebbero essere Ghiglione a destra, Barreca o Pajac a sinistra). Attesa per il rientro a pieno regime di Stefano Sturaro, a scombinare i piani tattici può pensarci, se avrà continuità dal punto di vista fisico, Riccardo Saponara.

Calciomercato 2019/2020 - Gli arrivi più importanti

Peter Ankersen (Copenaghen)

Edoardo Goldaniga (Sassuolo)

Marko Pajac (Cagliari)

Riccardo Saponara (Fiorentina)

Lasse Schone (Ajax)

Kevin Agudelo (Atletico Huila)

Francesco Cassata (Sassuolo)

Cristian Romero (Juventus)

Antonio Barreca (Monaco)

Sinan Gumus (Galatasaray)

Andrea Pinamonti (Inter)

Cristian Zapata (Milan)

Pawel Jaroszynski (Chievo)

Filip Jagiello (Zaglebie)

Calciomercato 2019/2020 - Le cessioni più importanti

Romulo (Brescia)

Oscar Hiljemark (Dinamo Mosca)

Andras Schafer (Chievo Verona)

Darko Lazovic (Hellas Berona)

Raul Asencio (Pisa)

Ervin Zukanovic (Al Ahli)

Stephane Omeonga (Club Brugge)

Koray Gunter (Hellas)

Miguel Veloso (Hellas)

Cristian Romero (Juventus)

Gianluca Lapadula (Lecce)

Luca Rossettini (Lecce)

La formazione tipo 2018/2019

(3-5-2): Radu; Romero, Biraschi, Zukanovic (Pereira in caso di 4-4-2); Romulo, Radovanovic (Sandro fino a gennaio), Miguel Veloso, Lerager (Bessa), Criscito; Kouamé, Sanabria (Piatek fino a gennaio). Allenatore: Prandelli (subentrato a Ballardini, subentrato a Juric).

La formazione tipo 2019/2020

(3-5-2): Radu; Romero, ZAPATA, Criscito; GHIGLIONE, Radovanovic, SCHONE, Lerager (SAPONARA), BARRECA (PAJAC); PINAMONTI, Kouamè. Allenatore: Andreazzoli.