Torna la Serie A - Come è cambiato il Napoli dopo il mercato

Dopo la sosta per le gare delle nazionali, venerdì torna in campo il massimo campionato. Finalmente, a mercato chiuso: la terza giornata sarà la prima dopo il termine della sessione di trasferimenti. E in un certo senso quella che segna davvero l'inizio della nuova stagione. Scopriamo come sono cambiate le squadre di A dopo un'estate di trattative.

È sempre lì. Se la Juventus ha consolidato il suo ruolo da primadonna del calcio italiano, negli ultimi anni il Napoli ha conquistato con altrettanta concretezza il ruolo di principale (unica) alternativa allo strapotere bianconero. Non era scontato, eppure la società di patron De Laurentiis si è ritagliata questo ruolo e continua a correre quasi alla pari con la Vecchia Signora.

Ancelotti 2.0. La prima stagione del tecnico è stato contraddistinta dal necessario ambientamento e dalla sostanziale assenza di grandi colpi, nonostante le solite sirene estive su Cavani. In questa estate, al netto dei mancati arrivi di James e Icardi, gli azzurri hanno costruito una squadra che rispecchi le idee del tecnico. E gli hanno messo sul tavolo due potenziali colpi da 90: Kostas Manolas e Hirving Lozano, nonostante l'unica vera cessione di peso, dal punto di vista tecnico, sia stata quella di Raul Albiol. Ancelotti avrà inoltre un'arma in più sulla fascia destra come Giovanni Di Lorenzo, un giovane talento come Eljif Elmas in mediana e Fernando Llorente come alternativa per il ruolo di centravanti. Possibili più variazioni sul tema, dal 4-2-3-1 al 4-4-2 passando per l'albero di Natale tanto caro a Carletto ai tempi del Milan.

Calciomercato 2019/2020 - Gli arrivi più importanti

Fernando Llorente (Svincolato)

Hirving Lozano (PSV Eindhoven)

Eljif Elmas (Fenerbahçe)

Konstantinos Manolas (Roma)

Giovanni Di Lorenzo (Empoli)

Calciomercato 2019/2020 - Le cessioni più importanti

Simone Verdi (Torino)

Vlad Chiriches (Sassuolo)

Adam Ounas (Nice)

Marko Rog (Cagliari)

Raul Albiol (Villarreal)

Amadou Diawara (Roma)

La formazione tipo 2018/2019

(4-4-2): Meret; Hysaj (Malcuit), Albiol, Koulibaly, Ghoulam (Mario Rui); Callejon, Allan, Zielinski (Hamsik), Fabian; Insigne, Mertens (Milik). Allenatore: Ancelotti.

La formazione tipo 2019/2020

(4-2-3-1): Meret; DI LORENZO (Hysaj), MANOLAS, Koulibaly, Mario Rui (Ghoulam); Allan, Zielinski; Callejon, Ruiz, Insigne (LOZANO); Mertens (Milik). Allenatore: Ancelotti.