Turchia, il club tedesco del St Pauli prende le distanze da Sahin

Prendere una posizione è possibile. Anche nel dorato mondo del calcio. Il messaggio arriva dal St Pauli, club storicamente con forte connotazione anarchica e di sinistra, che ora milita in Zweite Bundesliga, la Serie B tedesca. Il centrocampista della società, Cenk Sahin, aveva preso posizione a favore dell'invasione turca nel Nord della Siria con un post su Instagram: il St Pauli ha reagito con un comunicato ufficiale che prende netta distanza dalla posizione di Sahin.

Club statement on social media post by Cenk Sahin.#fcsp | #NoMoreWars

👇🏼👇🏼👇🏼https://t.co/ZyCKj3w6Bc — FC St. Pauli English (@fcstpauli_EN) October 11, 2019

Il messaggio a Sahin "Il St Pauli vuole prendere chiare distanze dal post e dal suo contenuto perché non è compatibile coi valori della società. Il club ha già parlato con il giocatore e risolverà la questione internamente. Non saranno rilasciate ulteriori dichiarazioni fin quando il procedimento non sarà completato. No more wars!"