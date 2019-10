© foto di Insidefoto/Image Sport

Il saluto militare che i giocatori della Turchia hanno fatto durante il match contro l'Albania ha scatenato numerose reazioni, soprattutto il relazione alla questione politica che vede il paese protagonista di un'azione militare nei confronti del territorio Kurdo. Cosa sta dietro al saluto militare effettuato da Demiral&C. lo ha spiegato dalle colonne de Le Parisien Patrice Moyeuvre, ricercatore associato dell'IRIS (Istituti di relazioni strategiche internazionali) esperto della cultura turca: "Dalla scuola materna in poi i bambini fanno il saluto militare. Non dovrebbe essere visto come un qualcosa di diverso da un gesto culturale".