Tuttosport: "Infortuni Juve, un aprile nero"

Nelle pagine interne dell'edizione di oggi di Tuttosport, si parla diffusamente di Juventus. In particolar modo, c'è un approfondimento sull'ecatombe di infortuni che si è abbattuta sui bianconeri: "Un aprile nero", secondo il giornale. Al di là della pesante eliminazione in Champions League patita per mano dell'Ajax, si è registrato un numero molto elevato di infortuni: Alex Sandro, Betancur, Caceres, Can, Chiellini, Dybala, Mandzukic, Rugani. La stagione bianconera è stata nel complesso sfortunata sotto questo punto di vista, ma lo staff assicura di essere al lavoro per valutare con attenzione questa inusuale crisi fisica di primavera.

Il domani di Zaza è incerto: si parla anche di Torino, e in particolare di calciomercato. Detto del rinnovo di Belotti in prima pagina, è decisamente più in dubbio il futuro dell'altro attaccante Zaza. Il centravanti lucano ha deluso, pertanto la società valutare la sua posizione, sebbene abbia speso tanto per il giocatore. Intanto si guarda avanti: questa sera c'è Milan-Bologna, e i granata tiferanno per la squadra di Mihajlovic, sperando che possa fermare i rossoneri.

Giampaolo avverte la Samp: dopo il pareggio con il Parma, c'è stato uno sfogo dell'allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo. Il tecnico infatti vorrebbe che la squadra si migliorasse, cercando uno step ulteriore. Giampaolo vuole progettualità, altrimenti potrebbe decidere anche di restare un anno fermo. Parole che sanno di vero e proprio avvertimento verso la società.