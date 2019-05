Un talento al giorno, Alexandru Pascanu: il futuro della Romania

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Forza, duttilità e già grande esperienza internazionale, niente male per un classe '98. Alexandru Stefan Pascanu è un difensore, centrale ma all'occorrenza anche terzino su entrambe le fasce, da monitorare con grande attenzione. Quasi 190 cm di altezza e un fisico importante che, uniti a delle ottime qualità tecniche, lo hanno già reso protagonista assoluto nella seconda squadra del Leicester. L'esordio in Premier ancora non è arrivato, ma l'impressione è che Pascanu sia destinato a spiccare presto il volo verso il mondo dei professionisti. Titolare inamovibile nell'Under 21 rumena e già convocato anche dalla Nazionale maggiore, il talento di Barlad ha già destato d'altronde grandissimo interesse in Europa, soprattutto in patria. Tra un presente importante e un futuro che si preannuncia da predestinato, col mercato prossimo a bussare alle sue porte.

Nome: Alexandru Stefan Pascanu

Data di nascita: 28 settembre 1998

Nazionalità: rumena

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Leicester (Seconda squadra)

Assomiglia a: Dan Petrescu