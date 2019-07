Un talento al giorno, Michael Obafemi: l'irlandese che ricorda Oba Oba

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Giovane e ambizioso talento, Michael Obafemi a 19 anni è già diventato una risorsa a dir poco preziosa per il Southampton. Attaccante di origini nigeriane, il classe 2000 ha scelto di vestire la maglia del Paese dove è nato, l'Irlanda, che lo ha già convocato in Nazionale maggiore ed è pronta ad affidargli le chiavi del proprio reparto avanzato. Una riprova certa della stoffa di questo velocissimo e insidioso centravanti, già autore di due gol nelle otto presenze collezionate lo scorso anno coi grandi e pronto adesso a misurarsi con la Premier League. Obafemi è un calciatore dal baricentro basso, ma forte tecnicamente e dotato di un dribbling ubriacante che in prospettiva ricorda curiosamente un suo (quasi) omonimo e connazionale: Obafemi Martins.

Nome: Michael Obafemi

Data di nascita: 6 luglio 2000

Nazionalità: irlandese

Ruolo: attaccante

Squadra: Southampton

Assomiglia a: Obafemi Martins