Una Lazio così avrebbe meritato qualche alternativa in più

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Passi la sfortuna. Perché se almeno uno dei due meravigliosi di Luis Alberto non si fosse stampato sul palo staremmo parlando di una Lazio seconda in classifica, a -2 dalla Juventus. E la pur ottima prova del Verona non nasconde il fatto che i biancocelesti avrebbero meritato di vincere la sfida dell'Olimpico. Sta di fatto che non hanno vinto, e a fine campionato possono essere decisivi proprio i punti così, quelli persi per un po' di sfortuna, a fare la differenza tra il primo e il terzo posto. Che sarebbe comunque tanto, tantissimo. Ma, arrivati a questo punto, perché non sognare?

Non è solo sfortuna, è rosa corta. Al netto dei legni, negli ultimi venti minuti Simone Inzaghi ha potuto cambiare i due esterni e inserire un centrocampista (Parolo) per un attaccante. Semplicemente, perché in panchina non aveva molto altro: il giovane Adekanye ha trovato la rete contro la SPAL, ma se non è davvero entrato a pieno regime nelle rotazioni biancocelesti un motivo ci sarà. Stesso discorso per Minala e André Anderson, che in campo non li abbiamo praticamente mai visti in stagione. Manca Correa? È vero, tra non molto tornerà. I numeri in panchina, però, resteranno quelli che sono: abbastanza limitati. E una squalifica, o un infortunio in più, bastano a togliere a Inzaghi l'unica vera possibilità di incidere a gara in corso: la Lazio ha inseguito Giroud, che sarebbe stata un'eccellente ciliegina sulla torta, e non è certo un peccato mortale aver mancato l'assalto. Ma, anche senza il colpaccio, sarebbe servita una freccia in più nella faretra del tecnico piacentino.