WyScout ha pubblicato la top 11 della Bundesliga basandosi sugli algoritmi e sui numeri di questa prima parte della stagione. 4-4-2 con Lewandowski e Werner davanti, non mancano certo i nomi a sorpresa. Centrocampo chiaramente offensivo, c'è il figlio d'arte Thuram del 'gladbach così come ci sono Sancho e Reus del Dortund con la mediana che si completa con Boetius del Mainz. Dietro grande impatto di Hakimi col muro giallo, garanzia Alaba del Bayern mentre tra i pali c'è Sommer del 'gladbach.

Portiere: Sommer (Borussia Monchengladbach)

Difensori: Hakimi (Borussia Dortmund), Alaba (Bayern Monaco), Sven Bender (Bayer Leverkusen), Filip Kostic (Eintracht Francoforte)

Centrocampisti: Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Marco Reus (Borussia Dortmund), Jean-Paul Boetius (Mainz), Marcus Thuram (Borussia Monchengladbach)

Attaccanti: Timo Werner (RB Lipsia), Robert Lewandowski (Bayern Monaco).

As Europe's Top 5 leagues approach the halfway point, let's take a look at the @Bundesliga_DE team of the season so far 🔥

Remember, this is not an editorial pick but a team composed of the best players for each position according to Wyscout statistical algorithms 🧮 pic.twitter.com/JnuPc9twsP

