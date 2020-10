Iachini: "Chiesa alla Juve? Nessuna indicazione dalla società, stasera ha giocato come sempre"

L'allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini, ha risposto anche a una domanda sul futuro di Federico Chiesa nell'intervista concessa a Sky Sport dopo il ko con la Samp: "Io non ho avuto indicazioni particolari, Chiesa sta lavorando bene e si sta impegnando. Stasera ha giocato come nelle altre partite. Ad oggi fa parte della nostra squadra ed è sceso in campo senza che nessuno della società mi abbia detto qualcosa, non c'è nulla di ufficiale o di definitivo", le sue dichiarazioni sul possibile futuro alla Juve del figlio d'arte gigliato.