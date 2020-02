vedi letture

Iachini: "Tornare alla Samp? Mai dire mai. Ma sto bene a Firenze"

Il tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini, in una intervista a Il Secolo XIX ha parlato delle voci che lo volevano vicino a tornare in blucerchiato prima dell'avvento di Claudio Ranieri. "Sono situazioni che fanno parte del nostro lavoro. A volte le cose vanno a buon fine, altre no. Solo il fatto che il mio nome venga accostato alla Samp mi basta. Subentrare è molto diverso dal partire dall'estate, che è l'ideale. Ma mi sta andando così. Nella mia carriera ho avuto anche esperienze dall'inizio e l'estate scorsa ho rifiutato alcune proposte che non mi convincevano a livello di progetto. Ho preferito aspettare e mi è andata bene. Tornare? Non lo sappiamo, nella vita mai dire mai. Ora sono a Firenze, un'altra piazza dove mi vogliono un gran bene e che sento mia".