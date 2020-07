Ibanez, Bonazzoli, Muldur e altri protagonisti inattesi. Nel dimenticatoio prima della pandemia

Come uno stop di tre mesi può cambiare ruoli e prospettive. Il titolo di questo articolo sarebbe potuto essere anche questo, perché la Serie A che è ripartita giocando ogni tre giorni s'è ritrovata con protagonisti che in pochi avrebbero potuto ipotizzare durante lo stop. Se da un lato c'è chi, come Ciro Immobile, ha visto crollare il suo rendimento con la ripresa dei giochi, dall'altro c'è chi era caduto nel dimenticatoio nei primi due/terzi della stagione. E adesso si ritrova sorprendentemente protagonista.

E' il caso di Rachid Ghezzal, ieri trascinatore della Fiorentina. Lui che sembrava fuori dai giochi viola è partito titolare al Via del Mare e ha realizzato un gol bellissimo. La Sampdoria di Claudio Ranieri con la ripresa dei giochi è ripartita da nuove certezze che stanno dando risposte più che positive: è il caso di Tommaso Augello, pilastro della difesa dopo mesi trascorsi in panchina. E di Federico Bonazzoli, improvvisamente bomber di una squadra che grazie a lui ha ritrovato la via del gol.

Può sorridere anche il Sassuolo, che da quando è ripartito il campionato s'è ritrovato a destra con una freccia come Mert Müldür e con alternative in attacco ai titolari di tutto rispetto: è il caso di Giacomo Raspadori, ma anche di Lukas Haraslin, ex Parma arrivato a gennaio dal Lechia Danzica.

Né Smalling, né tantomeno Fazio. A guidare adesso la difesa della Roma è Roger Ibanez, centrale brasiliano che nella prima parte di stagione all'Atalanta non ha praticamente mai visto il campo e, adesso, staziona davanti a Pau Lopez con risultati eccellenti. Applausi e minuti anche per Borja Valero, che nelle ultime partite dall'Inter ha ritrovato geometrie, giocate e minuti, scalzando addirittura Christian Eriksen nelle gerarchie di Antonio Conte. Sull'altra sponda del Naviglio, ha brillato la stella di Alexis Saelemaekers: fino a marzo aveva giocato poco più di 20 minuti, adesso grazie a questi due mesi scarsi da protagonista s'è già guadagnato il riscatto.