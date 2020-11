Ibra a segno da sei partite di fila in Serie A: c'erano riusciti solo Sheva... e lo stesso Ibra

vedi letture

Solo in tre occasioni, nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), un giocatore del Milan ha segnato in sei partite di fila in Serie A: Andriy Shevchenko nel 2001 e Zlatan Ibrahimovic, nel 2012 e oggi.