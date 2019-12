Adesso è ufficiale: Ibrahimovic è un nuovo giocatore del Milan. L'attaccante svedese - si legge sulla nota ufficiale del club - sarà a Milano giovedì 2 gennaio per sostenere i test medici necessari alla regolare formalizzazione dell’accordo, per poi unirsi ai nuovi compagni di squadra per i primi allenamenti. Una volta ufficializzato il contratto, verrà organizzata la conferenza stampa di presentazione.