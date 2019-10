Ibrahimovic: "Andrei a Bologna per Mihajlovic. Il Napoli mi stuzzica"

© foto di Imago/Image Sport

Zlatan Ibrahimovic continua a far parlare di sé e in Italia ci sono diverse squadre che sognano il suo arrivo. Il gigante svedese ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha ipotizzato un ritorno in Italia al termine della sua esperienza a Los Angeles (dicembre 2019 n.d.r.). "Ascolterò tutto - dichiara Ibra - Voglio lottare per il massimo e se tornassi vorrei puntare allo scudetto. Non sono un animale da zoo che la gente va a vedere: posso fare ancora la differenza. Anche oggi sarei in grado di segnare una ventina di gol".

L'amico Sinisa - "Se scegliessi di andare a Bologna lo farei solo per lui". I tifosi rossoblu sognano su queste frasi dell'attaccante anche se a spegnere gli entusiasmi ci pensa subito lo stesso Zlatan: "E' difficile che possa accadere, ma se cambio idea lo chiamo subito".

Napoli chiama - Parlando di una squadra che potrebbe "stuzzicarlo", Ibrahimovic non nasconde che seguire le orme di Maradona a Napoli potrebbe "quasi fargli venire la voglia di provare un'esperienza in azzurro". Sul San Paolo e sulla città: "E' una piazza che crea entusiasmo: con me lo stadio sarebbe sempre pieno e poi c'è Ancelotti. Un grande".