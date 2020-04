Ibrahimovic ha deciso: sarà addio al Milan. Lo svedese deluso, con il club nessun contatto

Zlatan Ibrahimovic ha preso la sua decisione: a fine stagione lascerà il Milan. A riferirlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che spiega come l'attaccante svedese non rinnoverà il suo contratto con il club rossonero che scadrà il prossimo 30 giugno.

Le motivazioni - Lo svedese - si legge - è rimasto molto deluso da tutto quello che è successo nelle scorse settimane all'interno della società rossonera: l'addio di Boban e quello sempre più probabile di Maldini, cioè di coloro che a gennaio hanno voluto fortemente riportarlo a Milanello, hanno fatto saltare il banco, visto che lo svedese aveva già iniziato a parlare con loro della nuova stagione.

Gazidis, nessun contatto - I problemi logistici legati al coronavirus hanno fatto il resto, impedendo un faccia a faccia con Gazidis che sarebbe stato importante. Avverrà magari al suo ritorno a Milano, se l’annata sportiva in qualche modo si concluderà. Ultimamente, però, chi gli sta vicino lo descrive deluso e amareggiato. Tanto da ritenere chiuso il suo Milan-bis, nonostante le premesse fossero altre. Ibra infatti stava iniziando a maneggiare con piacere l’idea di restare in rossonero, magari un altro anno in campo e poi da dirigente. Adesso invece l’opzione scarpe in soffitta è quella che si starebbe facendo più largo.