Icardi, Dybala e quell'amore tutto da corrispondere

© foto di Insidefoto/Image Sport

Mauro Icardi giura amore all'Inter, Paulo Dybala sigilla quello con la Juventus. Così il tormentone sembra finito. Una doppia dichiarazione che non spegnerà certo le sirene ma che almeno per qualche momento e periodo le acquieterà. La Joya chiama un tecnico che faccia gioco, che sia frecciata ad Allegri o volontà di restare chissà. Icardi prepara il domani con Conte ma le due società, Marotta e Paratici, avevano piani diversi. Forse hanno. Nonostante la svalutation di entrambi, del nove soprattutto esiliato pure dalla Copa America per colpe più sue che per dell'Inter, bianconeri e nerazzurri vorrebbero monetizzare. Pensano allo scambio, sì, lo fanno ancora, ma non è certo l'unica soluzione. In fondo se Marotta e Ausilio guardano a Lukaku e Dzeko, punte per definizione, non è un caso. Martinez resterà, Icardi invece? Cercarne altri avrebbe poco senso, altrimenti. E Dybala? Piace a tanti, offerte nessuna. E' chiaro che dipenderà anche dal tecnico del futuro, perché un amante dei diez potrebbe cambiare le carte in tavola. Intanto entrambi giurano amore e ribadiscono la propria volontà. Che non è collimata per ora con le strategie di mercato dei due club.