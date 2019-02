Icardi, i fischi e le parole di Spalletti: la telenovela è solo all'inizio

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il caso Mauro Icardi, in casa Inter, è tutt’altro che risolto e se qualcuno si chiede da che parte stiano i tifosi in questo lungo botta e risposta tra la società, Luciano Spalletti e Wanda Nara la risposta è fin troppo semplice da dare, visto che poco prima dell’inizio della sfida contro il Rapid Vienna, nel momento in cui l’ormai ex capitano è stato inquadrato nei maxi schermi di San Siro, su di lui si è abbattuta una pioggia di fischi. Il popolo nerazzurro ha fatto la sua scelta e soltanto lo stesso Icardi potrà far cambiare loro idea, tornando per prima cosa in campo e successivamente riconquistando la fiducia a suon di gol.

La porta per lui non è chiusa, lo ha detto chiaro e tondo lo stesso allenatore nella conferenza stampa di mercoledì, ma l’argentino dovrà seguire delle tappe precise per tornare nella lista dei convocati, dovrà comportarsi in modo esemplare, altrimenti il rischio è quello di vederlo fuori dal rettangolo verde per il resto della stagione. Nel post gara sono poi arrivate altre parole di Spalletti che non ha mai nominato il numero 9 ma questo può essere un altro indizio molto importante. A domanda sulle possibili alternative a Lautaro Martinez il tecnico ha indicato prima l’infortunato Keita Balde e successivamente Ivan Perisic e Matteo Politano, non rispondendo che nella sua rosa è presente anche un certo Icardi. Semplice dimenticanza? Soltanto il tempo potrà darci questa risposta.