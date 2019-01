© foto di PhotoViews

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Mauro Icardi. Da quando è scoppiato il caso, lo score realizzativo della punta è ancora fermo al palo: adesso, però, sembra tornare il sereno. In settimana l'incontro, le parole di Marotta lo hanno rassicurato. Ora serve passare ai fatti: la palla passa, dunque, alla coppia Marotta-Ausilio e all'agente dell'argentino, che in settimana si vedranno per una riunione a tre utile per verificare quanto profonde sono le distanze.