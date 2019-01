Icardi-Inter, no al rinnovo: per ESPN c'è forte anche la Juve

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Altre novità sul futuro di Mauro Icardi raccontate da ESPN. TyC Sports ha spiegato che Wanda Nara avrebbe comunicato all'Inter la non volontà di rinnovare coi nerazzurri. Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, lo vorrebbe in bianconero (ma per l'Italia non sarebbe valida la clausola rescissoria del giocatore, ndr), il Chelsea sarebbe un candidato forte. Dall'altra parte c'è anche il Real Madrid, da tempo sulle tracce del giocatore.