Ielpo: "Donnarumma errore di mentalità. Handanovic il migliore"

Mario Ielpo, ex portiere anche del Milan, nel Live Show di MC Sport ha parlato così: "Donnarumma? Voler per forza giocare la palla da dietro induce soprattutto i portieri a fare degli errori clamorosi. E' la mentalità che porta a questi errori perché lì non c'era un passaggio e la scelta giusta sarebbe stata buttarla via ma questa ormai è un'opzione che non viene contemplata. Il portiere è all'altezza di questo gioco ma è sempre sull'orlo del precipizio e l'errore è sempre dietro l'angolo".

In generale gli errori di Donnarumma sono gravi?

"Donnarumma sta facendo un'ottima stagione. C'è da dire però che ormai è un giocatore navigato e gli errori non si possono imputare all'età. Deve essere giudicato come un giocatore affermato e non più come un ragazzino".

Hai la sensazione che Donnarumma sia cresciuto sul piano caratteriale ma non tecnico?

"Questo discorso secondo me valeva per l'anno scorso perché aveva avuto una involuzione tecnica. Quest'anno mi piace come sta in porta. Non sono d'accordo di dare sempre la palla indietro al portiere ma se il calcio impone questo tipo di gioco questi errori possono capitare, è impossibile che un portiere non sbagli mai. Ciò che si deve rimproverare al Milan è che la squadra non è stata capace di rimediare all'errore di Donnarumma".

Oggi chi è il portiere più forte in Serie A?

"A me quello che piace di più è Handanovic, con Szczesny. Poi togliendo Donnarumma, che può diventare un fuoriclasse, metterei Sirigu e tra gli emergenti metto Cragno. Per la prima volta sono invidioso di un portiere del Cagliari. Meret lo metto dietro sia di Cragno sia di Audero. Cragno non ha avuto la stessa fortuna di Donnarumma che è stato indicato da subito come un predestinato".

Milan, due sconfitte consecutive. Che pensi?

"Credo che l'elemento in comune tra le due partite perse sono gli errori individuali. Nel derby l'errore per il rigore dell'Inter e ieri quello di Donnarumma. Nel calcio purtroppo gli episodi fanno la differenza. Il Milan nelle ultime partite non ha dimostrato di avere la forza di andare oltre l'errore individuale".