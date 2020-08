Ieri compagni, oggi allenatori: la nostalgica foto di Shevchenko con Pirlo, Inzaghi e Nesta

Immagine amarcord, quella postata oggi su Twitter da Andriy Shevchenko: l'attuale ct della Nazionale ucraina ha voluto mandare infatti un messaggio a mister Andrea Pirlo (e non solo) in vista della sua nuova avventura sulla panchina della Juventus.

"Una foto che oggi significa tanto per me", ha scritto l'ex attaccante del Milan ritratto in compagnia di Pirlo, Nesta e Filippo Inzaghi. "In bocca al lupo mister Pirlo per la tua prima avventura. Buon compleanno mister Pippo, puoi festeggiare alla grande dopo la tua super stagione. E buona fortuna mister Nesta per i tuoi play-off stasera", ha proseguito Sheva.

Oggi tutti e quattro i campioni rossoneri sono diventati d'altronde allenatori ad alti livelli.

A picture that today means a lot to me.

Good luck Andrea for your first new adventure 👏🏻 Mister @Pirlo_official. Happy Birthday Pippo, you can celebrate at best after your great season 🎉 Mister #Inzaghi.And not least, good luck Sandro for the playoff tonight 💪🏻 Mister @Nesta . pic.twitter.com/nFLXHxm9zG

— Andriy Shevchenko (@jksheva7) August 9, 2020