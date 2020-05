Ieri momenti di agitazione in Lega. Iniziativa dell'Udinese contro le condizioni poste dal governo

Durante l’Assemblea di Lega di ieri, spiega il Corriere dello Sport, è scoppiato un caso per la lettera a firma Gianpaolo Pozzo nella quale l’Udinese minacciava l’autosospensione del personale sanitario e amministrativo della società. La scelta friulana sarebbe servita come protesta nei confronti delle condizioni imposte dal governo per la ripresa. La cosa non è piaciuta all’ad De Siervo che ha chiesto le dimissioni dal Consiglio di Campoccia, rappresentante proprio dei friulani. Critici su questa presa di posizione anche Preziosi del Genoa e Cellino del Brescia.