Il ballo delle punte: Dzeko ha detto sì alla Juventus, la Roma attende una risposta dal Napoli

Juve, Roma e Napoli ballano sulle punte. Nei prossimi giorni potrebbe andare in scena un cambio di casacca importante per due big del nostro campionato. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Edin Dzeko nella giornata di giovedì avrebbe accettato la corte della Juventus e quindi attenderebbe soltanto il suo trasferimento a Torino.

Milik verso la Roma - Nel frattempo, la Roma sarebbe già corsa ai ripari e attenderebbe la risposta dal Napoli per Arkadiusz Milik. Il club giallorosso, come noto, ha messo sul piatto 12 milioni - che arriverebbero dai bianconeri per il passaggio del bosniaco - più Cengiz Under e Alessio Riccardi che passerebbero in azzurro.