© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ivan Rakitic è ufficialmente sul mercato. Secondo quanto riporta Cadena SER, il Barcellona cerca infatti una via d'uscita al centrocampista croato già in questa finestra di mercato. Una decisione presa direttamente da mister Setién, che ha bloccato Arturo Vidal e messo invece in vendita Rakitic. Sull'ex Siviglia, lo ricordiamo, sono vigili da tempo Juventus, Inter e Milan, soltanto in Italia.