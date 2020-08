Il Barcellona risponde a Messi con un fax: "Vogliamo tu rimanga qui"

Il profilo Twitter Hagrid, solitamente molto ben informato sulle cose di casa Barcellona, ha parlato del fax di ritorno che il club ha inviato a Lionel Messi in risposta alla sua decisione di lasciare il club. "Hanno risposto con un altro fax dove gli dicono che vogliono tenerlo al Barça per concludere la carriera lì".

(🌕) Barcelona responds to Messi with another bureau-fax, where they tell him that they want him to continue and end his career at Barcelona. @SiqueRodriguez #FCB 🚨💥🇦🇷

— Hagrid ✆ (@HagridFCB) August 25, 2020