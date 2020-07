Il bel gesto di CR7: regalate 38 maglie autografate ai medici cubani in Italia per il Covid-19

Bel gesto di Cristiano Ronaldo nei confronti del personale sanitario arrivato in Italia nei mesi scorsi da Cuba per aiutare il nostro paese nella lotta al Covid-19. Il fuoriclasse della Juventus ha infatti donato a tutte le 38 persone dell'equipe medica, impegnate a Torino durante l'emergenza, la propria maglietta bianconera con tanto di autografo. Un bel gesto da parte di CR7, raccontato ancor meglio dallo scatto dei colleghi del Corriere di Torino.

👕🇬🇧Cristiano Ronaldo gifted his signed Juventus shirts to the Cuban medical staff that worked in Turin during the Covid crisis

🇮🇹 Ronaldo ha regalato la sua maglia autografata ai medici cubani che hanno lavorato a Torino durante l'emergenza Covid.#Juve #Juventus #Ronaldo #CR7 pic.twitter.com/S3myS6AS6W

— Lorenzo Bettoni (@LoreBetto) July 15, 2020