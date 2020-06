Il Benevento torna in A. Sibilia: "Club modello con un dirigente illuminato come Vigorito"

“Una promozione da record per il Benevento: un club modello per il calcio italiano che torna in Serie A. Un traguardo raggiunto per la seconda volta in pochi anni con capacità e lungimiranza grazie a un dirigente illuminato come Oreste Vigorito”. Così il presidente delle Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia ha voluto congratularsi con il club campano dopo la vittoria della Serie B.