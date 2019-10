Il Bologna fa la partita, la Lazio risponde in contropiede: 2-2 al 45'

Primo tempo divertente a Bologna, dove i padroni di casa ricevono la visita della Lazio nel 7° turno di campionato senza farsi affatto intimorire dalla maggior qualità avversaria. Merito, in primis, dello spirito guerriero di Sinisa Mihajlovic, che torna in panchina dopo le prime due uscite stagionali con Hellas Verona e SPAL e dispone in campo la sua squadra con la solita grande organizzazione di gioco. È proprio il Bologna, d'altronde, a condurre la partita e portarsi avanti per ben due volte con Krejci e Palacio, facendosi rimontare però in ambedue le occasioni da una doppietta dello spuietato Immobile.

Il copione del match - Pronti-via ed è subito il Bologna ad alzare i ritmi di gioco. Palacio scappa sulla sinistra e mette dentro un bel pallone per l'accorrente Svanberg: il colpo di testa dello svedese finisce fuori, ma un primo brivido corre sulla schiena di Strakosha al 2'. È ancora il Trenza a farsi vedere all'8' con un tiro potente dal limite dell'area, ma stavolta il numero 1 della Lazio dice di no con una puntuale parata in due tempi. I biancocelesti si chiudono con attenzione e cercano di punire i padroni di casa in fase di ripartenza, lasciando intravedere già nel primo quarto d'ora di gioco quello che sarà il copione dell'intero primo tempo.

Botta e risposta (I) - Orsolini inventa, Krejci concretizza. Il gol è nell'aria e il Bologna passa meritatamente in vantaggio al Dall'Ara al minuto 21. Grande giocata sulla destra dell'esterno d'attacco rossoblù, che salta Lulic con un dribbling secco e mette in mezzo un cross che il laterale ceco è bravo a incornare in rete sotto porta. Un risultato a favore che dura però appena due minuti, perché sul fronte opposto lo stesso Lulic arriva al limite dell'area e serve Immobile dentro l'area. Il bomber biancoceleste stoppa e calcia sul primo palo sorprendendo Skorupski e regalando ai suoi il pari quasi immediato.

Botta e risposta (II) - Palacio non ci sta e riporta avanti i felsinei al 31'. Gran tiro di Svanberg dal limite dell'area, la palla finisce sul palo, ma vi si avventa come un falco proprio l'argentino per il tap-in del 2-1. Il Bologna gioca e costruisce altre occasioni per allungare, la Lazio risponde in contropiede col solito Immobile. Bellissimo scambio tra Luis Alberto e l'attaccante biancoceleste, che si invola in area e batte per la secondo volta Skorupski col gol del 2-2. Il risultato del Dall'Ara, al minuto 40, è così di nuovo in parità. Squadre a riposo dopo un primo tempo a dir poco avvincente e con una partita ancora apertissima.