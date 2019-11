Il Bologna in Nazionale - Esordio-boom per Orsolini. Skov Olsen si esalta

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Da un derby all'altro. Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, il Bologna riparte dalla sfida contro il Parma. Una partita sentita da tutto l'ambiente, che oggi ha ritrovato mister Sinisa Mihajlovic, dimesso ieri dall'ospedale dopo aver concluso il terzo ciclo di chemioterapia. I felsinei hanno bisogno di una vittoria per ritrovare fiducia e mettere fine alla striscia di tre battute d'arresto consecutive.

GOL E VITTORIE - Una sola sconfitta per i bolognesi impegnati nelle sfide internazionali, quella della Repubblica Ceca di Krejci contro la Bulgaria. Poi solo vittorie e tante reti: ben quattro per Skov Olsen con la Danimarca Under-21, una per Orsolini e Svanberg all'esordio con Italia e Svezia. Skorupski resta in panchina nelle due partite disputate dalla sua Polonia, riposa anche Medel per le tensioni in Cile, che hanno portato all'annullamento del match contro il Perù.

DIFESA RIMANEGGIATA - Nel bel mezzo della sosta, Mihajlovic ha perso Santander per quasi un mese, a causa della lesione al bicipite femorale. Con Destro out, in avanti resta il solo Palacio. Recuperato, e probabilmente titolare, il giapponese Tomiyasu, che si era fatto male nell'ultima sosta. Mancheranno per squalifica i due centrali di difesa, Danilo e Bani, così come Dijks, il cui rientro è fissato nei prossimi giorni. Anche Soriano è in forte dubbio a causa di una contusione alla gamba.