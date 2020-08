Il borsino degli allenatori: quali panchine restano da definire ancora in Serie A?

Diciannove squadre in attesa della terza promossa dalla Serie B dopo Benevento e Crotone. Si iniziano a definire le panchine della Serie A anche se il paradosso è che le certezze mancano su quelle che hanno chiuso la stagione al primo e al secondo posto. Il domani di Maurizio Sarri alla Juventus non sembra in discussione "però". Questo "ma" è legato con forza alla gara contro il Lione: in caso di flop, ecco che la panchina inizierebbe a traballare. Poi Antonio Conte e la sparata contro l'Inter che lascia ampi dubbi sul suo domani nerazzurro. Altre panchine in forse? Da decidere, ma sembra diretta a Marco Giampaolo, che ha chiesto la risoluzione al Milan, quella del Torino. Paulo Fonseca non rischia a Roma ma è chiaro che per dare il cento per cento della conferma sia meglio attendere la nuova proprietà che sembra in arrivo. Enrico Preziosi, vulcano di idee, presto scioglierà i dubbi su Davide Nicola, scalpita Leonardo Semplici.

Ecco il borsino di TMW

Atalanta - Gian Piero Gasperini 100%

Bologna - Sinisa Mihajlovic 100%

Benevento - Filippo Inzaghi 100%

Cagliari - Eusebio Di Francesco 100%

Crotone - Giovanni Stroppa 100%

Fiorentina - Giuseppe Iachini 100%

Genoa - Davide Nicola 1% (Fabio Liverani, Vincenzo Italiano, Rolando Maran)

Inter - Antonio Conte 60% (Massimiliano Allegri, Mauricio Pochettino)

Juventus - Maurizio Sarri 90% (Simone Inzaghi, Andrea Pirlo, Mauricio Pochettino)

Lazio - Simone Inzaghi 100%

Milan - Stefano Pioli 100%

Napoli - Gennaro Gattuso 100%

Parma - Roberto D'Aversa 80% (?)

Roma - Paulo Fonseca 90% (?)

Sampdoria - Claudio Ranieri 100%

Sassuolo - Roberto De Zerbi 100%

Torino - Moreno Longo 0% (Marco Giampaolo)

Udinese - Luca Gotti 30% (Leonardo Semplici, Rolando Maran)

Verona - Ivan Juric 100%