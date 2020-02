Il Cagliari crolla ancora nel recupero: pari Parma al 94', finisce 2-2

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un Parma tutto cuore, capace di andare anche oltre un ultimo giorno di mercato sfibrante e che si è protratto ben oltre le 20 di ieri, riesce a ottenere un punto prezioso in casa del Cagliari, beffato ancora una volta nei minuti di recupero, un tallone d'Achille che rischia di costare parecchio ai sardi. I rossoblù sprecano tanto e rimandano ancora l'appuntamento con la vittoria, che dista due mesi precisi oggi.

Inizio di gara su altissimi ritmi, specie da parte degli ospiti, che alzano il pressing e non fanno manovrare la squadra di Maran: tanti gli errori in fase di costruzione infatti, ma i tentativi di Kucka non impensieriscono Cragno. Al contrario il Cagliari attacca con calma e facendo leva sul tasso tecnico superiore, specie a centrocampo. E al ventesimo trova il vantaggio, con un'azione ariosa che porta Simeone ad allargarsi a destra e crossare per l'accorrente Joao Pedro: destro sul primo palo del brasiliano e fa 1-0. Simeone ha la palla del bis, Kucka quella del pari, ma il primo sbatte su Colombi e il secondo sul palo alla destra di Cragno. Cagliari tre volte ad un passo dal 2-0 a fine primo tempo: Simeone conclude ancora da ottima posizione trovando la traversa, Faragò di testa colpisce il terzo legno della gara e Nainggolan testa ancora i riflessi di Colombi dalla media distanza. Il Parma sembra all'orlo dal collasso ma trova in uno dei suoi singoli la scintilla giusta: Brugman si fa 40 metri palla al piede e mette in mezzo un pallone molto forte che trova pronto Kucka alla deviazione in porta. 1-1 al termine del primo tempo alla Sardegna Arena.

Ripresa densissima di emozioni: Gagliolo sbraccia in area su Joao Pedro, è calcio di rigore, che il brasiliano però spara malamente sul fondo. Neanche il tempo di ripartire che arriva il vantaggio rossoblù: Pellegrini è una furia a sinistra, cross al centro e tocco a porta vuota di Simeone, che torna al dopo due mesi. Il Parma si lancia in avanti e D'Aversa inserisce Caprari, arrivato solo ieri nel Ducato: Irrati fischia un calcio di rigore per tocco di mano di Klavan, ma torna sui suoi passi con l'aiuto del VAR, è solo punizione. I ducali si rendono pericolosi con Kurtic ed Hernani da lontano, ma il gol del pari arriva in area piccola: il Cagliari fa ancora una volta calare la concentrazione nel recupero e Cornelius può segnare l'ottavo gol della sua stagione con un colpo di testa ravvicinato su invito di Kurtic. Clamorosa dormita di Klavan, che tiene in gioco e poi si dimentica dell'avversario. È 2-2 alla Sardegna Arena.