Il Cagliari punta forte su Di Francesco per la panchina del prossimo anno. C'è l'offerta di Giulini

vedi letture

Ultimissime sul futuro della panchina del Cagliari direttamente da Sportitalia. Il club sardo, infatti, sembra aver virato con decisione su Eusebio Di Francesco per la prossima stagione. Incontri positivi tra le parti, col presidente Giulini intenzionato ad offrire al tecnico ex Sassuolo, Roma e Samp un contratto da 1,8 milioni a stagione più bonus in caso di qualificazione europea. L'altro candidato forte - Fabio Liverani - resta per il momento sullo sfondo ma i contatti con il Cagliari oramai risalgono a diversi giorni fa.