Il Cagliari rimonta il Torino nei primi 45 minuti: Belotti chiama, J. Pedro e Simeone rispondono

Il Torino cerca i suoi primi punti stagionali, il Cagliari la sua prima vittoria in questo quarto turno di Serie A. Allo "Stadio Olimpico Grande Torino" ne viene fuori così un primo tempo divertente e combattuto, anche se i rossoblù dopo lo svantaggio iniziale hanno assunto progressivamente il controllo (quasi) incontrastato del gioco.

Belotti chiama, Joao Pedro risponde - Pronti-via e il Torino è subito in vantaggio. Uscita scellerata di Cragno, che travolge Lukic lanciato a rete in area e provoca il calcio di rigore: dal dischetto il 'Gallo' Belotti non sbaglia e incrocia per l'1-0 al 3', segnando il suo terzo gol stagionale. Il colpo subito a freddo non demoralizza i sardi, che prima sfiorano il pari con Simeone (tempestivo Lyanco) al 9' e poi lo trovano effettivamente col solito Joao Pedro: il brasiliano capitalizza una mischia in area di rigore sugli sviluppi di un corner dalla destra e un tentativo di Walukiewicz al 12'.

Simeone completa la rimonta rossoblù - Il Torino sbaglia troppi palloni e pecca spesso di lucidità anche nei passaggi più semplici, mentre sul fronte opposto il Cagliari cresce e la ribalta completamente. Secondo gol stagionale del 'Cholito' Simeone, che raccoglie in area un perfetto invito di Nandez e, sfruttando anche la buca di Lyanco, stoppa e spedisce in rete. Male la difesa granata, infilata sia da destra che al centro in quest'occasione. È poi Sottil a sfiorare il 3-1 nel finale di primo tempo, sempre sugli sviluppi di una manovra sulla fascia opposta di Nandez e Zappa, davvero imprendibili finora per Ricardo Rodriguez e Linetty. Risultato giusto al 45', nell'intervallo mister Giampaolo dovrà assolutamente trovare una soluzione per tamponare quella zona di campo.